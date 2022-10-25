ЦБ Китая понизил курс юаня к доллару до минимума впервые с 2008 года

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Центробанк Китая снизил средний обменный курс юаня до 7,1668 за один доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора КНР по состоянию на утро вторника, 25 октября.

Как отмечает РИА Новости, это минимальное значение курса с 18 февраля 2008 года. Таким образом, курс юаня был снижен на 438 базисных пунктов.

Ранее декан факультета международных финансов и торговли Шанхайского университета Чжан Юйгуй заявил, что переход нефтегазового гиганта Saudi Aramco на расчеты в юанях является маркером скорого краха господства доллара.

По словам экономиста, в теории цикл гегемонии одной валюты составляет порядка 100 лет, поэтому если учитывать, что Бреттон-Вудская система валютных отношений была создана в 1944 году, то американской валюте осталось совсем немного времени, заключил Юйгуй.

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