В Китае предрекли крах доллара из-за сделки Saudi Aramco с Китаем

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Переход нефтегазового гиганта Saudi Aramco на расчеты в юанях является маркером скорого краха господства доллара. Такое мнение высказал декан факультета международных финансов и торговли Шанхайского университета Чжан Юйгуй в статье для издания Huanqiu Shibao.

Он напомнил, что на фоне разговоров о возможном использовании Саудовской Аравией юаней в нефтяных сделках с Китаем, а Россией и Индией – рубля и рупии во взаимных расчетах многие заговорили об ослаблении роли доллара на мировом энергетическом рынке. С этим согласился и Юйгуй, который выразил уверенность, что сделка Saudi Aramco с Китаем, оборот которой превышает 350 миллиардов долларов, приведет к настоящему взрыву на рынках нефти и газа.

По словам экономиста, в теории цикл гегемонии одной валюты составляет порядка 100 лет, поэтому если учитывать, что Бреттон-Вудская система валютных отношений была создана в 1944 году, то американской валюте осталось совсем немного времени.

В ближайшее время, как считает Юйгуй, США столкнутся со сложностями поддержания гегемонии доллара на фоне упадка собственной национальной мощи. Затем из-за перехода стран к углеродной нейтральности нефтедолларовая система будет вынуждена уступить другим валютам или претерпеть частичные изменения.

В итоге к середине XXI века США перестанут быть крупнейшей экономикой мира, что приведет к росту влияния валют других стран. Тогда в мире установится трехсторонняя или многосторонняя модель валютного баланса, заключил эксперт.

Ранее экономист Хенрик Мюллер назвал три признака скорого заката доллара. В их числе, по его словам, инфляция в США, которая превысила 8%, антироссийские санкции, а также ситуация на Украине, из-за которой очень быстро меняется расклад сил в финансовом рынке.