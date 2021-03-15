Эксперт оценила вероятность обвала доллара

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Рассуждения о возможности краха доллара лучше заменить на действия по укреплению экономики РФ. Об этом сообщила руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова.

По ее словам, падение цены доллара с 73 до 71 рубля является обычным рыночным колебанием.

"Более того, не столько доллар падает, сколько рубль крепчает на фоне растущих цен на нефть: Brent приближается к 70 долларам за баррель, так было и в 2019 году", – цитирует Крашенинникову РИА Новости.

Специалист отметила, что валюта выдерживает давление, несмотря на долг США в размере 28 триллионов долларов. Также, по словам эксперта, ее укрепляет военная мощь Соединенных Штатов Америки.

"Если лидер какого-либо государства вдруг захочет прекратить использование долларов, к нему придут со сменой режима", – отметила эксперт.



Помимо этого, при оценке краха валюты необходимо учитывать и такие факторы, как готовность крупного бизнеса страны отказаться от доллара, а граждан – перевести свои запасы в другие валюты, заключила специалист.

Ранее сообщалось, что курс доллара снизился до 73 рублей впервые с 17 декабря 2020 года. Таким образом, полученный показатель оказался на 0,45% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

