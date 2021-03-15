Эксперт оценила вероятность обвала доллара

Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Рассуждения о возможности краха доллара лучше заменить на действия по укреплению экономики РФ. Об этом сообщила руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова.
По ее словам, падение цены доллара с 73 до 71 рубля является обычным рыночным колебанием.
"Более того, не столько доллар падает, сколько рубль крепчает на фоне растущих цен на нефть: Brent приближается к 70 долларам за баррель, так было и в 2019 году", – цитирует Крашенинникову РИА Новости.
Специалист отметила, что валюта выдерживает давление, несмотря на долг США в размере 28 триллионов долларов. Также, по словам эксперта, ее укрепляет военная мощь Соединенных Штатов Америки.
"Если лидер какого-либо государства вдруг захочет прекратить использование долларов, к нему придут со сменой режима", – отметила эксперт.
Помимо этого, при оценке краха валюты необходимо учитывать и такие факторы, как готовность крупного бизнеса страны отказаться от доллара, а граждан – перевести свои запасы в другие валюты, заключила специалист.
Ранее сообщалось, что курс доллара снизился до 73 рублей впервые с 17 декабря 2020 года. Таким образом, полученный показатель оказался на 0,45% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Эксперты спрогнозировали падение доллара к осени
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: