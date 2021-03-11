Володин заявил, что Россия постепенно уходит от долларовой зависимости

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Россия постепенно уходит от зависимости от американского доллара, наращивая переход на национальные валюты в двусторонних торгово-экономических связях со многими странами, в том числе в рамках Евразийского экономического союза. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Например, в рамках ЕАЭС у нас расчеты в национальных валютах выросли до 74%. Планомерно наращиваем торговлю в национальных валютах с Китаем, Турцией", – приводит слова Володина РИА Новости.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко назвала необходимым шагом снижение зависимости российской экономики от доллара. По ее словам, и ЦБ, и правительство выполняют поручения президента РФ по дедолларизации. В частности, это отразилось на золотовалютных резервах – сейчас они значительно меньше зависят от американской валюты.

В феврале текущего года министерство финансов РФ включило в валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) иену и юань. При этом были сокращены доли доллара и евро – с 45 до 35%. Доля фунтов стерлингов сохранилась неизменной на уровне 10%. Данные изменения были направлены на повышение доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ.