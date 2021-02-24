Минфин включил в структуру Фонда национального благосостояния иену и юань

Фото: ТАСС/EPA/ROMAN PILIPEY
Министерство финансов РФ включило в валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) иену и юань. При этом были сокращены доли доллара и евро – с 45 до 35%, говорится на сайте ведомства.
"Минфин России информирует, что в нормативную валютную структуру средств ФНБ включены японская иена с долей 5% и китайский юань с долей 15%", – уточнили в Минфине.
Кроме того, доля фунтов стерлингов сохранилась неизменной на уровне 10%. Данные изменения были направлены на повышение доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ.
Ранее финансист заявил, что Россию может ожидать деноминация, если доллар будет стоить 125–127 рублей. По его словам, власти должны решиться на деноминацию, как недавно было в Белоруссии, если хотят повысить престиж державы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: