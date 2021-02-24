Минфин включил в структуру Фонда национального благосостояния иену и юань

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Министерство финансов РФ включило в валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) иену и юань. При этом были сокращены доли доллара и евро – с 45 до 35%, говорится на сайте ведомства.

"Минфин России информирует, что в нормативную валютную структуру средств ФНБ включены японская иена с долей 5% и китайский юань с долей 15%", – уточнили в Минфине.

Кроме того, доля фунтов стерлингов сохранилась неизменной на уровне 10%. Данные изменения были направлены на повышение доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ.

Ранее финансист заявил, что Россию может ожидать деноминация, если доллар будет стоить 125–127 рублей. По его словам, власти должны решиться на деноминацию, как недавно было в Белоруссии, если хотят повысить престиж державы.