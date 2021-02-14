Экономист спрогнозировал курс доллара на начало весны

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Доверительный управляющий Инвестиционно-финансовой компани (ИФК) "Солид" Евгений Маришин дал прогноз по курсу доллара на ближайшие два месяца.

По его словам, наиболее вероятно, что американская валюта по отношению к российской останется в диапазоне 73–77 рублей, сообщает газета "Известия".

Эксперт полагает, что есть все шансы закрепиться в этом диапазоне на более длительный срок при отсутствии изменений в политике Банка России и новых санкций.

"Учитывая безкоррекционный рост нефти с октября, сохраняется вероятность увидеть краткосрочное снижение цен на сырье и, как следствие, падение рубля", – сказал экономист.

Ранее эксперт рассказал, как заработать на отечественной валюте и колебаниях курса. Он предложил приобрести иностранную валюту на пике падения, а затем продать в оптимальный момент.