Финансист дал прогноз по курсу рубля в феврале

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Финансовый эксперт Дмитрий Чечулин рассказал, что ждет курс рубля в феврале.

По его словам, в первую очередь, на курсе валют отразятся цены на нефть, которые могут измениться после 3 февраля, когда состоится встреча мониторингового комитета ОПЕК.

Аналитик указал, что это событие может стать причиной выхода цены барреля из флета (колебания цены в узком диапазоне), который наблюдает в последнее время.

При этом Чечулин отметил, что сейчас стоимость нефти, которая котируется в районе 55 долларов за баррель, выглядит вполне сбалансированной, поэтому он не ждет от картеля резких шагов.

"Прошлый год был слишком динамичный, и все, как мне кажется, захотят "перевести дух", – сказал финансист в интервью "Российской газете".

Во-вторых, колебания курса возможны в случае внешнего давления со стороны США и Европы – в частности, в отношении проекта "Северный поток – 2".

Кроме того, на позициях рубля может отразится публикация ряда важных макростатистических данных – по ВВП, международные резервы от ЦБ РФ, индексы потребительских цен и деловой активности в секторе услуг.

Эксперт заключил, что не видит цену на пару доллар/рубль выше 78 на дистанции в две недели. Однако после заседания Банка России по ключевой ставке 12 февраля можно ожидать большей волатильности.

Ранее эксперт рассказал, как заработать на отечественной валюте и колебаниях курса. Он предложил приобрести иностранную валюту на пике падения, а затем продать в оптимальный момент.