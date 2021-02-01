Финансист дал прогноз по курсу рубля в феврале

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Финансовый эксперт Дмитрий Чечулин рассказал, что ждет курс рубля в феврале.
По его словам, в первую очередь, на курсе валют отразятся цены на нефть, которые могут измениться после 3 февраля, когда состоится встреча мониторингового комитета ОПЕК.
Аналитик указал, что это событие может стать причиной выхода цены барреля из флета (колебания цены в узком диапазоне), который наблюдает в последнее время.
При этом Чечулин отметил, что сейчас стоимость нефти, которая котируется в районе 55 долларов за баррель, выглядит вполне сбалансированной, поэтому он не ждет от картеля резких шагов.
"Прошлый год был слишком динамичный, и все, как мне кажется, захотят "перевести дух", – сказал финансист в интервью "Российской газете".
Во-вторых, колебания курса возможны в случае внешнего давления со стороны США и Европы – в частности, в отношении проекта "Северный поток – 2".
Кроме того, на позициях рубля может отразится публикация ряда важных макростатистических данных – по ВВП, международные резервы от ЦБ РФ, индексы потребительских цен и деловой активности в секторе услуг.
Эксперт заключил, что не видит цену на пару доллар/рубль выше 78 на дистанции в две недели. Однако после заседания Банка России по ключевой ставке 12 февраля можно ожидать большей волатильности.
Ранее эксперт рассказал, как заработать на отечественной валюте и колебаниях курса. Он предложил приобрести иностранную валюту на пике падения, а затем продать в оптимальный момент.
Экономист рассказал, что может быть с курсом рубля дальше
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