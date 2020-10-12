Эксперт оценил вероятность обвала рубля до уровня 2014 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Главный аналитик "ТелеТрейд" Марк Гойхман в интервью "Российской газете" оценил вероятность падения рубля к минимумам 2014 и 2016 годов.
Эксперт считает, что "гипотетически" такое возможно при резком падении нефтяных цен или введении "острых" санкций против России. Однако до выборов в США, которые состоятся 3 ноября, ожидать повторения ситуации не стоит.
В октябре 2014 года курс евро поднялся выше 100 рублей, а в январе 2016 года, когда доллар стоил 86 рублей. По мнению Гойхмана, "финансовая система России гораздо лучше готова сейчас к стрессам, чем в 2014 и 2016 годах".
В экономике накоплена "подушка безопасности" в виде Фонда национального благосостояния (ФНБ) и резервов ЦБ, а также низок государственный долг. Поэтому власти способны остановить неконтролируемую девальвацию рубля.
Гойхман также указал, что позиции рубля могут подвергнуться давлению в случае серьезного обострения ситуации с коронавирусом в мире. Кроме того, движение в ту или иную сторону могут спровоцировать "геополитические перипетии".
Тем не менее аналитик полагает, что в ближайшее время национальная валюта останется в "техническом локальном коридоре" 76-77,4 рубля за доллар и 90,1-91,6 рубля за евро.
Трейдеры ранее возродили валютную стратегию в ожидании поражения Дональда Трампа на президентских выборах. Они продают рубль и покупают мексиканский песо. Как валюты развивающихся стран, рубль и песо зависят от внешней политики США.
Официальный курс евро на среду вырос до 92,52 рубля
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