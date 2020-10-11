Трейдеры связали падение рубля с возможным поражением Трампа на выборах

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Трейдеры в США возродили валютную стратегию, которую они использовали в ожидании победы Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году.
Как пишет Bloomberg, стратегия сводит российский рубль и мексиканский песо – как валюты развивающихся стран. Считается, что они зависят от внешней политики США.
В 2016 году трейдеры покупали рубль и продавали песо в ожидании, что после прихода к власти Трамп наладит отношения США с Владимиром Путиным и разорвет торговые связи с Мексикой.
В этот раз отношения трейдеров к валютам двух стран изменилось. Вероятно, это связано с тем, что кандидат от демократов Джо Байден лидирует в некоторых опросах.
Отмечается, что мексиканский песо за последние три месяца подорожал по отношению к доллару на шесть процентов, показав лучший результат среди валют основных развивающихся стран.
По мнению агентства, это свидетельствует о том, что трейдеры делают ставку на то, что при победе Байдена мексиканский экспорт в США вырастет.
При этом российский рубль за тот же период упал больше чем на восемь процентов на фоне ожидания рынков, что пришедший в Белый дом демократ наложит более жесткие санкции на Россию.
Финансовый менеджер лондонского Amundi Ltd. Сергей Стриго заявил, что американские выборы в этом году слишком непредсказуемы, чтобы создавать какие-либо возможности заработать.
Эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин ранее рассказал, что факторы, которые оказывали давление на рубль в последние месяцы, ухудшились к октябрю.
По его словам, в первую очередь на рубль влияет негативная геополитическая ситуация, которая уже привела к нескольким санкционным инициативам со стороны ЕС и США.
Официальный курс евро на среду вырос до 92,52 рубля
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