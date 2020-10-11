Чистый отток капитала из России вырос на 65,9% в 2020 году

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Чистый вывоз капитала из России частным сектором с начала года увеличился на 65,9 процента и составил 35,5 миллиардов долларов.

Как говорится в сообщении ЦБ РФ, по итогам девяти месяцев 2019 года данный показатель находился на уровне 21,4 миллиарда долларов.

Отмечается, что в прошлом году определяющими были операции банков по сокращению внешней задолженности и наращиванию иностранных активов.

В текущем периоде ключевую роль сыграло снижение обязательств перед нерезидентами как банками, так и прочими секторами, отметил Банк России.

По данным ЦБ, чистый отток капитала частного сектора в 2019 году составил 26,7 миллиарда долларов, а в 2018 году – 63 миллиарда долларов.

Сбербанк в сентябре зафиксировал отток валютных вкладов клиентов в размере 441 миллиона долларов. Сокращение там связали в основном с изменением курса евро к доллару.

В свою очередь, инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин допустил, что причиной оттока валютных накоплений могло стать ослабление рубля.