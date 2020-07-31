Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля на 2020 год

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Сбербанк ухудшил прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год до 70-71 рублей за доллар с ранее ожидавшихся 70,7 рубля, передает ТАСС.

В то же время банк улучшил ожидания курса национальной валюты на 2021 и 2022 годы. предполагается, что он составит 68-69 и 69-70 рублей за доллар. В рамках прошлого прогноза банк ожидал среднегодовой курс рубля в 2021-2022 годах в районе 70-70,5 рублей.

Глава Сбербанка Герман Греф ранее предположил, что рубль может укрепиться по отношению к доллару и стоить "плюс-минус 60" до конца 2020 года. По его словам, национальная валюта РФ в значительной степени зависит от цены на нефть, и ее движение сложно спрогнозировать.

Греф добавил, что доверяет аналитику Генри Гроубу, который считает, что к концу года баррель нефти будет стоит 60-62 доллара. 30 июня курс рубля значительно снизился в начале торгов на Московской бирже. Доллар поднялся выше 73 рублей, а евро – выше 86 рублей.