Фото: Москва 24/Никита Симонов
Курс рубля значительно снизился в начале торгов на Московской бирже. Доллар поднялся выше 73 рублей, а евро – выше 86 рублей.
Американская валюта достигла такой отметки впервые с 18 мая, а европейская – впервые с 2 апреля.
Курс доллара подорожал на 56 копеек, составив 73,13 рубля, а курс евро стоит 86,01 рубля, поднявшись на 40 копеек.
Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,66% – до 43,8 доллара за баррель.
Как ранее заявил глава Сбербанка Герман Греф, российский рубль способен укрепиться до конца 2020 года. Специалист сослался на прогнозы в пределах 60-62 долларов за баррель нефти, а именно от этого топлива в значительной степени зависит экономика РФ.
Курс евро на Мосбирже поднялся выше 86 рублей
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: