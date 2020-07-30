Курс евро на Мосбирже поднялся выше 86 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс рубля значительно снизился в начале торгов на Московской бирже. Доллар поднялся выше 73 рублей, а евро – выше 86 рублей.

Американская валюта достигла такой отметки впервые с 18 мая, а европейская – впервые с 2 апреля.

Курс доллара подорожал на 56 копеек, составив 73,13 рубля, а курс евро стоит 86,01 рубля, поднявшись на 40 копеек.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,66% – до 43,8 доллара за баррель.

Как ранее заявил глава Сбербанка Герман Греф, российский рубль способен укрепиться до конца 2020 года. Специалист сослался на прогнозы в пределах 60-62 долларов за баррель нефти, а именно от этого топлива в значительной степени зависит экономика РФ.

