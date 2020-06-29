Глава Сбербанка предсказал движение курса рубля

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Глава Сбербанка Герман Греф предположил, что российский рубль может укрепиться по отношению к доллару до конца 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.

По словам специалиста, национальная валюта РФ в значительной степени зависит от цены на нефть, и ее движение сложно спрогнозировать.

"Я доверяю одному из старых и опытных аналитиков Генри Гроубу. Он называет на конец года 60–62 доллара за баррель. Значит, рубль будет в пределах плюс-минус 60-ти к доллару", – заявил Греф.

Глава Сбербанка отметил, что ситуация может измениться, если случится вторая волна коронавируса.

Вместе с тем банковский специалист высоко оценил возможности российской экономики по преодолению вызванного коронавирусом кризиса. В этом смысле Греф отметил решение от 2014 года о таргетировании инфляции, что позволило экономике стать более гибкой.

По словам представителя Сбербанка, по итогам года спад экономики РФ может достичь 4,2–4,5 процента, несмотря на звучавшие ранее менее оптимистичные прогнозы.

Ранее в понедельник, 29 июня, стало известно, что курс доллара на Московской бирже впервые после 15 июня поднялся выше 70 рублей. Этот показатель составляет 0,3% от уровня закрытия предыдущей сессии торгов.

