Эксперты допустили рост доллара до 90 рублей в случае второй волны коронавируса

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Курс доллара может вырасти до 90 рублей если в мире начнется вторая волна коронавируса и властям вновь придется вводить ограничения, сообщает РБК со ссылкой на прогноз Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

В ЦМАКП прогнозируют существенное ослабление рубля во втором полугодии. Это связано с влиянием нового снижения цен на нефть, сезонным ростом внутреннего спроса на валюту и оттоком капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского.

Экономисты считают, что с четвертого квартала 2020 года и до 2022 года нацвалюта будет колебаться в коридоре 87–91 рубль за доллар. В пессимистичном сценарии курс доллара в четвертом квартале превышает отметку в 100 рублей.

Руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов связывает низкие цены на нефть со второй волной карантинных ограничений.

Он отметил, что к ослаблению рубля также приведет сезонный спрос на валюту. "Всегда во втором полугодии идет закупка валюты импортерами и населением под новогодние праздники", – уточнил Белоусов.

В ЦМАКП также считают, что действующие карантинные меры в РФ продлятся до конца июня, а вторая вспышка заболеваемости займет около двух месяцев. Потери ВРП (валовой региональный продукт) крупных городов составят до 20%.

С конца 2020 года до конца 2021 года цены на нефть будут колебаться на уровне 35–37 долларов, спрос на нее будет расти медленно, а ограничения объемов экспорта сохранятся до конца 2021 года, полагают в центре.

Главный экономист консалтинговой компании "ПФ Капитал" Евгений Надоршин считает, что вторая вспышка заболеваемости коронавирусом может и не повлиять на динамику курса рубля, однако если

ситуация будет тяжелая, тогда 90 рублей за доллар – не предел.

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин считает спорным сценарий с сильным снижением цен на нефть. Прежде всего, с учетом снижения добычи.

"Условия, в которых будет стартовать новая волна распространения вируса, будут другими, такого обвального падения нефти ждать уже не стоит, – рассчитывает Брагин.

Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила об угрозе повторного всплеска COVID-19, если вирус не купировать. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге подчеркнул, что вторая волна может стать разрушительной.