Аналитик рассказал о нестабильном росте нефти

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил о восстановлении цен на нефть. Однако до стабильности пока далеко, констатировал он.
Эксперт напомнил, что в апреле и мае "мы видели фантастические вещи". Речь идет, в частности, о падении цены фьючерса до отрицательных значений. "Для мировой нефтегазовой отрасли это было уровнем ниже "дна", – объяснил он ИА "НСН".
По словам Фролова, происходящее на рынке сейчас – следствие корректировки на рынке, произошедшей благодаря сделке ОПЕК+. Он отметил, что уровень производства снизился, избыток предложений упал.
Кроме того, восстанавливается спрос в Азиатско-Тихоокеанском регионе, прежде всего в Китае и Корее, добавил эксперт. Есть попытки восстановить спрос со стороны Евросоюза.
"Положение на рынке улучшается, баланс спроса и предложения восстанавливается. Но ожидать, что такая тенденция будет постоянной, не нужно. У ряда стран, заключивших сделку ОПЕК+, ситуация аховая... Что касается российской нефти Urals, то она торгуется дороже, чем нефть марки Brent, и это очень нетипичная ситуация", – заключил Фролов.
3 июня стоимость нефти марки Brent поднялась до 40 долларов впервые с марта. В марте Россия и Казахстан отказались от договора ОПЕК+ в части сокращения объемов добычи, из-за чего в нефтяной отрасли возник кризис. Ситуация привела к резкому снижению цен на сырье и последующему падению курса рубля по отношению к доллару и евро.
Новую сделку страны ОПЕК+ согласовали 10 апреля. В ней участвуют 23 государства – страны ОПЕК и государства, не входящие в организацию.
Первые два месяца сокращение добычи нефти составит десять миллионов баррелей в сутки. Во втором полугодии запланировано уменьшение в восемь миллионов, в 2021 году – в шесть.
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