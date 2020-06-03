Цена нефти Brent превысила $40 впервые с марта

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Стоимость нефти марки Brent поднялась до 40 долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает RT.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,14 процента. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 1,96 процента, до 37,53 доллара за баррель.

Отмечается, что это происходит на фоне предстоящего заседания стран сделки ОПЕК+. Предполагается, что организация продлит действующее сокращение добычи нефти на один-три месяца.

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В марте Россия и Казахстан отказались от договора ОПЕК+ в части сокращения объемов добычи. Из-за этого в нефтяной отрасли возник кризис.

В результате ситуация привела к резкому снижению цен на сырье и последующему падению курса рубля по отношению к доллару и евро.

Страны ОПЕК+ согласовали новую сделку 10 апреля. В ней участвуют 23 государства – страны ОПЕК и государства, не входящих в организацию.