Эксперт спрогнозировал курс рубля после роста цен на нефть

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Заместителя главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев оценил влияние на курс рубля роста цен на нефть.

По словам эксперта, рубль в условиях "двойного шока" в последние месяцы показал себя крепкой и относительно независимой по отношению к ценам на нефть валютой.

Он подчеркнул, что падение рубля намного меньше, чем в предыдущие экономические кризисы в 2008 и 2014 годах, сообщает "Вечерняя Москва".

Белогорьев добавил, что курс будет зависеть не только нефтяных цен, но и от внешнеполитической ситуации, восстановления российской экономики и господдержки.

"Рубль существенно крепче, чем нефтяные цены. Если не будет новой санкционной повестки, то, скорее всего, доллар будет колебаться в том же коридоре в 72-73 рубля", – сказал аналитик.

Стоимость барреля нефти Brent превысила 35 долларов

18 мая цены на нефть побили месячный рекорд. Так, стоимость нефти марки Brent превысила 33 доллара за баррель впервые с 13 апреля, а июльские фьючерсы WTI достигли 30 долларов.

В марте Россия и Казахстан отказались от договора ОПЕК+ в части сокращения объемов добычи. Из-за этого в нефтяной отрасли возник кризис.

В результате ситуация привела к резкому снижению цен на сырье и последующему падению курса рубля по отношению к доллару и евро.

Страны ОПЕК+ согласовали новую сделку 10 апреля. В ней участвуют 23 государства – страны ОПЕК и государства, не входящих в организацию.