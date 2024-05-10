9 мая стало самым снежным днем в Москве

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Четверг, 9 мая, стал самым снежным днем в Москве. Высота покрова составила 5 сантиметров, сообщила в своем телеграм-канале ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Высота снежного покрова составляла: на ВДНХ – 1 см, на Балчуге – 3 см, в МГУ – 5 см. А самым холодным этот день не стал. Средняя суточная температура воздуха составила 1,7 градуса", – подчеркнула она.

По словам синоптика, температура к вечеру поднялась до 6 градусов. Метеоролог уточнила, что отрицательная аномалия в этот день составила минус 10,8 градуса. Как она добавила, в 2024 году подобная температура была в середине января.

В свою очередь, ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что прошедшей ночью в столичном регионе снова установили заморозки.

"В Москве, на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, минимум составил плюс 1,8 градуса, а на юге столицы, в Бутово, температура опустилась в зону отрицательных значений, там было минус 1,8 градуса", – указал он в своем телеграм-канале.

Ранее Гидрометцентр РФ рассказал, что в пятницу, 10 мая, в столице и области ожидается облачная погода и небольшие дожди. Температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 9 до 11 градусов, в Подмосковье – от 7 до 12 градусов.

