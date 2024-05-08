Синоптик Цыганков заявил о завершении снегопада в Москве к 10 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Снег в Москве закончится 10 мая. Об этом сообщает RT со ссылкой на заместителя начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолия Цыганкова.

По его словам, ночью и утром 9 мая снег продолжит идти.

"Может быть завтра (9 мая. – Прим. ред.) если будут активные воздействия какие-то, чтобы разогнать облака, то над Москвой ситуация чуть-чуть поменяется на полдня", – предположил синоптик.

Кроме того, как он утверждает, заморозки в столице позволят снежному покрову, который выпадет за ночь, сохраниться к утру 9 мая. Однако он также предупредил москвичей, что уже с 10 мая в столице ожидается потепление. Так, в этот день ожидается до 12 градусов тепла.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что снег продолжит идти в Москве с перерывами до утра 9 мая. Всего с начала майского снегопада может выпасть от 3 до 4 миллиметров осадков, уточнил он.

