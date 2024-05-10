Собянин рассказал о развитии городского вокзала Тимирязевская

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин'

В Москве продолжают развивать городской вокзал Тимирязевская, который объединяет станции первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) и метро, а также наземный транспорт. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

В рамках проекта планируется сделать разворотную площадку для наземного городского транспорта, реконструировать два подземных перехода через Дмитровское шоссе, проложить почти 2 километра улиц и дорог и обустроить городскую парковку на 170 машино-мест.

"Параллельно развиваем транспортный узел возле станции метро "Хорошевская" и строим московский городской вокзал Митьково МЦД-3. На "Хорошевской" уже можно пересесть с одного вида транспорта на другой, на Митьково эта возможность тоже появится", – подчеркнул мэр.

В частности, специалисты завершают создание транспортного узла "Селигерская", где уже построили здание конечной станции автобусов и обустроили разворотную площадку.

Также Собянин напомнил о вводе в эксплуатацию транспортного узла рядом со станцией метро "Озерная".

"Все – благодаря оптимально подобранной технологии строительства и качеству используемых материалов", – добавил мэр.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве ведется строительство электродепо "Южное". Мэр отметил, что сейчас монолитные работы ведутся на складе и в помещения для хранения. Также осуществляется монтаж внутренних коммуникаций в главных зданиях и вспомогательных корпусах.

