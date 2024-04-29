Собянин рассказал о строительстве электродепо "Южное"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве ведется строительство электродепо "Южное". Сергей Собянин рассказал о реализации проекта в своем официальном телеграм-канале.

"Оно возьмет на себя ремонт и техническое обслуживание составов Замоскворецкой линии метро. Всего на его территории возведем 46 зданий и сооружений общей площадью больше 78 тысяч квадратных метров", – уточняется в его публикации.

Мэр отметил, что сейчас монолитные работы ведутся на складе и в помещения для хранения. Также осуществляется монтаж внутренних коммуникаций в главных зданиях и вспомогательных корпусах.

Собянин обратил внимание, что депо "Южное" и "Братеево" в перспективе образуют крупнейший комплекс по обслуживанию составов столичного метро.

Градоначальник напомнил, что с 2011 года в Москве реконструировали 12 электродепо. При этом к 2030 году построят депо:

"Ильинское";

"Бирюлевское";

"Троицкое".

В свою очередь, в ТиНАО идет строительство электродепо "Столбово", которое станет одним из крупнейших. Собянин рассказывал, что комплекс будет включать более 50 зданий и сооружений, а общая длина проложенных рельсов превысит 12 километров.

В этом году одному из старейших электродепо "Красная Пресня" исполнилось 70 лет, все эти годы сотрудники депо ремонтировали и обслуживали составы Кольцевой линии московского метро. За прошлый год общее число поездок составило свыше 340 миллионов. Поезда "Москва-2020" проехали почти 52 миллиона километров.

