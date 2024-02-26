Две станции метро и МЦК образуют на ЗИЛе московский городской вокзал – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Все основные строительные работы на будущей станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро должны завершиться до конца 2024 года, сообщил Сергей Собянин, осматривая строящийся объект.

По его словам, реновация огромной промзоны ЗИЛ – один из крупнейших такого рода проектов не только в России, но и в мире. Речь идет о 6,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

"Это и рабочие места, технопарки, жилье, набережные, парки, скверы, культурные объекты, спортивный кластер. Для всего этого, конечно, нужна хорошая транспортная система. В последние годы мы здесь запустили две станции МЦК, одну станцию метро "Технопарк". И сейчас идет строительство еще одной станции – станции "ЗИЛ", – сказал Собянин.

Президент компании-подрядчика АО "Объединение "Ингеоком" Дмитрий Евсеев сообщил, что работы ведутся по графику, соответствующему намеченному плану по срокам окончания строительства. По его словам, работы по основным конструкциям завершились.

Собянин также осмотрел ход строительства Музея искусств на территории бывшего автозавода ЗИЛ. Как он подчеркнул, важно, чтобы строящиеся на территории бывшего автозавода объекты соцкультбыта, такие как поликлиники и школы, были сданы вовремя.

Строительство станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро стартовало в конце 2021 года. Станция расположится вдоль МЦК у пересечения с проспектом Лихачева. Выход из вестибюля построят в сторону улицы Лисицкого, проспекта Лихачева, парка "Тюфелева роща". Сейчас станция готова на 50%.

Станция будет конечной, пересадочной на одноименные станции МЦК и Бирюлевской линии метро, которые образуют современный московский городской вокзал. В результате улучшится транспортное обслуживание 105 тысяч жителей Даниловского района. Ожидается, что при открытии станции "ЗИЛ" пассажиропоток транспортного узла составит 16,3 тысячи человек в сутки.

Новая Троицкая линия метро пройдет от станции МЦК ЗИЛ до Троицка. Ветка длиной 43,4 километра с 17 станциями станет одним из самых протяженных радиусов метро и самым большим за МКАД. Сейчас строится первая очередь – участок от станции "ЗИЛ" до "Коммунарки" общей протяженностью 26,6 километра с 11 станциями. Завершение основных работ по строительству первой очереди Троицкой линии подземки запланировано на 2024 год. По второй очереди ведется разработка проектной документации.

Строительство Музея искусств на территории бывшего завода ЗИЛ началось в декабре 2021 года и проводится за счет внебюджетных средств. Инвестиции в реализацию проекта составляют 7,2 миллиарда рублей. В здании площадью 13,8 тысячи "квадратов" планируется разместить музейно-выставочный центр "Коллекция", который станет частью арт-квартала с зонами отдыха, летней террасой, ресторанами и кафе.

Ранее Сергей Собянин рассказал о строительстве станций Троицкой линии метро. Они находятся в разной степени готовности – на некоторых еще выполняются монолитные работы, а на других уже производится архитектурная отделка, уточнил мэр.

По его словам, на начальном этапе запуска движения по этой ветке будут ездить поезда, обслуживаемые электродепо БКЛ и строящимся на Сокольнической линии депо "Столбово", однако в дальнейшем у Троицкой линии метро появится собственное депо "Троицкое" ("Летово").



Собянин: Строим сразу 11 станций Троицкой линии метро от "ЗИЛа" до "Коммунарки"