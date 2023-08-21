Фото: портал мэра и правительства Москвы/комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Объекты электродепо "Северное" в центре Москвы реконструируют. Об этом сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

"Город одобрил реконструкцию сооружений электродепо "Северное" по адресу улица Верхняя Красносельская, земельный участок 32/6 (ЦАО)", – сказано в сообщении.

Площадь земельного участка – около 10 гектаров, депо – около 71 тысячи квадратных метров, уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова. Реконструировать объекты будет ГУП "Московский метрополитен", максимальная возможная площадь может составить до 87 854 квадратных метров.

Отмечается, что в состав депо входят сооружения высотой до четырех этажей, включая мастерские, коммунальные объекты, складские помещения и другие. В комитете напомнили, что "Северное" является старейшим электродепо Московского метрополитена. Оно обслуживает Сокольническую линию, работая с 1930-х годов.

Ранее сообщалось, что почти 4 тысячи световых приборов будут смонтированы в отстойно-ремонтном корпусе (ОРК) электродепо "Аминьевское". Площадь депо составляет 36,8 тысячи квадратных метров.

Помимо этого, в июне завершались работы по модернизации отстойно-ремонтного корпуса в электродепо "Владыкино". В обновленном корпусе разместили 48 канав и установили трехуровневую площадку для ремонта составов.

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