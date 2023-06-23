Около 4 тыс светильников установят в отстойно-ремонтном корпусе электродепо "Аминьевское"

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Почти четыре тысячи световых приборов будут смонтированы в отстойно-ремонтном корпусе (ОРК) электродепо "Аминьевское". Об этом сообщает заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

"ОРК является одним из самых крупных объектов на территории электродепо "Аминьевское", его площадь составляет 36,8 тысячи квадратных метров. В здании ведется монтаж освещения: в технической, ремонтной зоне, на фасадах, в служебных и бытовых помещениях будет размещено 3 933 осветительных прибора, выполненных по энергосберегающим технологиям", – сказал он.

Как уточнил Бочкарев, ОРК рассчитан на 29 канав, 24 из которых предназначены для отстоя, еще четыре – для ремонта и одна – для мойки вагонов подвижного состава.

По словам гендиректора АО "Мосинжпроект" Юрия Кравцова, строительство объекта ведется поэтапно. В рамках первого этапа построят 14 канав, во второй – еще 15.

Кравцов добавил, что уже выполнено устройство кровли всего ОРК. Кроме того, ведется устройство световой сигнализации в виде светодиодной полосы, оповещающей о подаче напряжения на вагоны подвижного состава, резюмировал он.

Согласно его оценкам, в результате запуска электродепо будет создано 1 350 рабочих мест, площадь объекта достигает около 15,7 гектара.

Депо предназначено для ремонта и отстоя поездов Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Вместе с ним подвижной состав БКЛ метро обслуживают депо "Замоскворецкое" и "Нижегородское".

Ранее Бочкарев рассказал о строительстве 16 километров дорог на двух участках южного направления МСД.

По его словам, в данном месте находилась застройка районов Печатники и Люблино, а также линия электропередачи, которую пришлось переустраивать. Сложности также были вызваны высокой интенсивностью движения.

Строительство электродепо "Аминьевская" планируется завершить к осени этого года