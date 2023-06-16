Во втором вестибюле станции "Авиамоторная" БКЛ метро завершаются отделочные работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Во втором вестибюле станции "Авиамоторная" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро более чем на 75% выполнены архитектурно-отделочные работы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В кассовом зале вестибюля № 2 станции "Авиамоторная" пол уже уложен гранитом, завершается отделка гранитом и мрамором стен и колонн, а также монтаж потолочных декоративных панелей. Также близится к финишу отделка декоративными водоотводящими зонтами пешеходного перехода, связывающего второй вестибюль с платформенным участком станции БКЛ", – сообщил заммэра.

Помимо этого, в новом вестибюле работают над устройством инженерных систем.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов заявил, что в вестибюле смонтировали три эскалатора. Они соединяют кассовый зал с подземным переходом. Благодаря переходу пассажиры смогут попасть на станцию с улиц Авиамоторной и Красноказарменной без обхода путепровода на шоссе Энтузиастов.

Станция "Авиамоторная" БКЛ открылась в марте 2020 года. Сначала она работала для пассажиров в составе Некрасовской линии метро. После полного запуска БКЛ станция стала доступна в ее составе.

Ранее Бочкарев сообщил, что все работы на БКЛ завершат до конца 2023 года. Второй вестибюль также построят на станции "Печатники", имеющей пересечение с одноименной платформой Люблинско-Дмитровской линии. На "Электрозаводской" и "Текстильщиках" планируют ввести в эксплуатацию переходы.



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