Два новых выхода со станции метро "Аминьевская" открыли для пассажиров

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Для пассажиров открыли два дополнительных выхода со станции "Аминьевская" Большой кольцевой линии метро, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Благодаря этому улучшится транспортная доступность нового микрорайона и жилого комплекса рядом со станцией. Кроме того, время пути до метро сократится еще на 1–2 минуты – раньше нужно было пользоваться надземным переходом через Аминьевское шоссе. Для комфорта маломобильных пассажиров и людей пожилого возраста в новых выходах установили лифты.

Над входами установили навесы, которые защищают пассажиров и инфраструктуру от осадков. Около выхода №5 появилась новая остановка наземного транспорта, за счет чего пересадка на метро будет быстрее.

Станция "Аминьевская" БКЛ расположена в районе Очаково-Матвеевское. Она заработала в декабре 2021 года. Тогда же открыли пять выходов в город – к жилым массивам на улице Большая Очаковская и Очаковском шоссе.