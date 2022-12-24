Два новых выхода построили на станции БКЛ "Аминьевская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В двух дополнительных выходах со станции "Аминьевская" Большой кольцевой линии метро завершили строительно-монтажные работы и начали проверку инженерного оборудования, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Специалисты приступили к пусконаладке инженерных систем, обеспечивающих безопасную эксплуатацию. Речь идет о видеонаблюдении, пожарной сигнализации, вентиляции и дымоудалении.

Один из дополнительных выходов ведет на Аминьевское шоссе в сторону Мичуринского проспекта и к остановке общественного транспорта. Другой выход расположен возле эстакады и ведет к строящемуся жилому комплексу.

Также ведется проверка лифтов, установленных у выходов. Каждый из них рассчитан на восемь человек. По словам гендиректора "Мосинжпроекта" Юрия Кравцова, на уровне земли установили лестницы, ведущие в вестибюль и к кассовому залу станции. В павильонах завершился монтаж металлического реечного подвесного потолка, на котором расположены точечные светильники. Полы выполнили из гранита, стены – из мрамора.

Станция "Аминьевская" расположена в районе Очаково-Матвеевское. Она заработала в декабре 2021 года. Тогда же открыли пять выходов в город – к жилым массивам на улице Большая Очаковская и Очаковском шоссе.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что на завершающей стадии находятся работы по укладке гранитной плитки возле станции "Рижская" БКЛ метро.

По словам заммэра, специалисты создали рисунок, используя параллелограммы. Фигуры выложили из плитки трех оттенков серого цвета. Также были подготовлены пространства и для разбивки газона, оборудования павильонов для отдыха и защиты от дождя и снега.

До этого стало известно, что семь новых станций БКЛ столичного метро обеспечили электроэнергией с резервом. К электросетям подключили станции "Печатники", "Текстильщики", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Марьина Роща", "Рижская" и "Сокольники".



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