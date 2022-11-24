Завершается укладка гранита возле станции "Рижская" БКЛ метро – Бочкарев

Фото: stroi.mos.ru

Работы по укладке гранитной плитки возле станции Большой кольцевой линии столичной подземки "Рижская" на завершающей стадии. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Укладка гранитной плитки выполнена на 95% – всего выложено около 3 тысяч квадратных метров натурального камня", – отметил он.

По словам заммэра, специалисты создали рисунок, используя параллелограммы. Фигуры выложили из плитки трех оттенков серого цвета.

Помимо этого, как уточнил Бочкарев, были подготовлены пространства и для разбивки газона, оборудования павильонов для отдыха и защиты от дождя и снега.

Гендиректор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов сообщил, что возле станции также удалось закончить подключение подводящих инженерных коммуникаций и облицовку вентиляционных киосков. Помимо этого, по его словам, практически завершены работы по освещению территории.

"Кроме этого, выполнено примыкание к действующему подземному пешеходному переходу, ведущему к зданию Рижского вокзала и наземному вестибюлю станции "Рижская" Калужско-Рижской линии", – отметил Кравцов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что процесс строительства новых участков Большой кольцевой линии Московского метрополитена завершен на 90%. По словам мэра, движение на кольце будет запущено уже в первом квартале 2023 года.

До этого стало известно, что семь новых станций БКЛ столичного метро обеспечили электроэнергией с резервом. К электросетям подключили станции "Печатники", "Текстильщики", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Марьина Роща", "Рижская" и "Сокольники".



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