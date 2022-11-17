Готовность строящихся участков БКЛ составляет 90% – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Процесс строительства новых участков Большой кольцевой линии Московского метрополитена завершен на 90%, движение на кольце будет запущено уже в первом квартале 2023 года, заявил Сергей Собянин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Те участки, которые находятся в строительстве, они уже на 90% построены. В ближайшее время мы будем осуществлять технические пуски отдельных участков таким образом, чтобы после Нового года, в первом квартале, уже запустить движение с пассажирами", – сказал мэр.

Собянин отметил, что строительство БКЛ в настоящее время представляет для столичных властей главную задачу. По его словам, проект реализуется в рамках концепции развития метро, согласно которой транспорт должен стать максимально доступным для жителей. Планируется, что как минимум 90% москвичей будут иметь станцию метро в шаговой доступности. Для этого, в частности, планируется продлить Люблинско-Дмитровскую линию до поселка Северного.

В настоящее время продолжается строительство участков БКЛ от "Каховской" до "Нижегородской" и от "Электрозаводской" до "Савеловской". Участки от "Савеловской" до "Каховской" и от "Нижегородской" до "Электрозаводской" уже запущены.

8 ноября семь новых станций БКЛ столичного метро обеспечили электроэнергией с резервом. К электросетям подключили станции "Печатники", "Текстильщики", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Марьина Роща", "Рижская" и "Сокольники".



Собянин рассказал о процессе работ на БКЛ столичного метро

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