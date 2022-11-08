Семь новых станций БКЛ обеспечили электроэнергией с резервом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Семь новых станций БКЛ столичного метро обеспечили электроэнергией с резервом. Об этом комплекс городского хозяйства сообщает в своем телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что к электросетям подключили следующие станции:

"Печатники";

"Текстильщики";

"Нагатинский Затон";

"Кленовый бульвар";

"Марьина Роща";

"Рижская";

"Сокольники".

"Для подключения станций БКЛ к сетям проложили кабельные линии 20 киловатт общей протяженностью около 40 километров. Максимальная присоединенная мощность в сумме – почти 54 мегаватта", – говорится в публикации.

Такое подключение имеет ряд преимуществ:

снижение потерь электроэнергии;

повышение качества напряжения в сети;

увеличение пропускной способности сети;

улучшение маневренности столичной энергосистемы.

Заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что строительство БКЛ – это один из приоритетных проектов, реализуемых в столице в настоящее время. По его словам, подключение новых станций к электросетям осуществлялось с применением современных технологий, в том числе при помощи метода горизонтально-направленного бурения.

Ранее Сергей Собянин заявил, что строительная готовность Большой кольцевой линии метро составляет уже 96%. По его словам, в ближайшее время в состав ветки полностью войдет Каховская линия, что улучшит транспортное обслуживание четырех районов Москвы.

Он пояснил, что нагрузка на Кольцевую линию и участки Замоскворецкой и Серпуховско-Тимирязевской линий снизится примерно на 20%. Собянин добавил, что после включения ветки в состав БКЛ интервал движения сократится до 1,6 минуты, а пассажиры смогут ездить в ряд районов Москвы без пересадок.



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