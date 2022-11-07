Участок Калужско-Рижской линии метро откроют досрочно

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участок Калужско-Рижской линии метро от станции "Октябрьская" до "Новых Черемушек" откроют 8 ноября, сообщил Сергей Собянин.

"Завтра досрочно откроем участок "Октябрьская" – "Новые Черемушки" на Калужско-Рижской линии метро. Ограничения были связаны с прокладкой тоннеля будущей Троицкой линии – строители уже завершили работы", – сообщил мэр в своем телеграм-канале.

Собянин напомнил, что на время закрытия данного участка были запущены автобусы КМ, а проезд на двух трамвайных маршрутах сделали бесплатным.

По словам градоначальника, Троицкая линия метро пройдет через ЮАО, ЮЗАО и ТиНАО. Пассажиры смогут сделать пересадку на Калужско-Рижскую, Большую кольцевую, Сокольническую линии и МЦК.

"Около новых станций живут примерно миллион человек, еще несколько сотен тысяч работают или учатся", – добавил мэр.

Ранее сообщалось, что движение по участку Калужско-Рижской линии метро от "Октябрьской" до "Новых Черемушек" будет ограничено с 4 по 8 ноября. Пассажирам были недоступны станции "Шаболовская", "Ленинский проспект", "Академическая" и "Профсоюзная".

Кроме того, с 12 ноября примерно на полгода закроют участок от "Автозаводской" до "Орехова" Замоскворецкой линии метро. Там проведут масштабные работы по устранению недоработок, возникших еще в начале 1980-х годов при строительстве.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!