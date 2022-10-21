Участок зеленой ветки метро закроют на реконструкцию с 12 ноября примерно на полгода

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участок от "Автозаводской" до "Орехова" Замоскворецкой линии метро закроют на полгода с 12 ноября. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Метрополитен совместно с Мосметростроем проведут большой объем работ: фактически построят новый тоннель протяженностью 120 метров на участке от "Царицыно" до "Кантемировской". Оборотные тупики для разворота поездов есть только на станциях "Автозаводская" и "Орехово", поэтому движения не будет на участке между ними", – говорится в сообщении.

На закрытом участке будут организованы бесплатные компенсационные автобусы на все время перекрытия. Сотрудники ЦОМП помогут пассажирам построить альтернативный маршрут. Чат-бот ответит на все вопросы, связанные с ограничениями. Кроме того, 22 октября появится горячая линия по номеру 3210, где пассажиров будут консультировать в режиме онлайн по всем вопросам закрытия. На других участках линии движение будет осуществляться в обычном режиме.

По словам первого заместителя начальника метрополитена – начальника дирекции инфраструктуры Дмитрая Дощатова, все работы будут вестись круглосуточно.

"Мы будем делать все возможное, чтобы сократить срок ремонта. Во время ограничения на закрытых станциях будет обновлена инфраструктура: мы уложим виброгасящие блоки и бесстыковый путь, благодаря чему поездки на этом участке Замоскворецкой линии станут тише и комфортнее", – рассказал он.

В Дептрансе подчеркнули, что эти работы нужно провести из-за технических недоработок, которые возникли при строительстве этого участка в начале 1980-х годов. Кроме того, в то время не было надежных технологий гидроизоляции, которые используются для участков со сложной геологией.

"Метро регулярно проводило обслуживание участка в соответствии с регламентом, поддерживало тоннель в работоспособном состоянии, однако сейчас требуются более масштабные работы. Совместно с экспертами Тоннельной ассоциации, строителями и с привлечением научного сообщества мы обследовали данный участок и приняли решение, что полная замена старого тоннеля на новый – самый надежный способ, который решит все сложности на десятилетия вперед", – говорится в сообщении, отмечая, что таких проблемных участков в столичном метро больше не было выявлено.

В департаменте пообещали представить схемы проезда и компенсационные маршруты к концу следующей недели. Пассажиры также смогут строить альтернативные маршруты через Люблинско-Дмитровскую, Серпуховско-Тимирязевскую линии, МЦК, Павелецкое направление железной дороги, МЦД-2.

Ранее сообщалось, что с 4 по 8 ноября будет ограничено движение от "Октябрьской" до "Новых Черемушек" Калужско-Рижской линии метро. Для пассажиров будут недоступны станции "Шаболовская", "Ленинский проспект", "Академическая", "Профсоюзная". Ограничения движения вызваны началом работ по строительству тоннеля будущей Троицкой линии метро.



Участок Замоскворецкой линии метро закроют до весны 2023 года

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