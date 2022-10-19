Расписание электричек Белорусского и Савеловского направлений, МЦД-1 изменится в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В выходные дни, 22–23 и 29–30 октября, изменится расписание электричек Белорусского и Савеловского направлений, МЦД-1 и аэроэкспрессов из-за приостановки движения на соединительной ветви между Белорусским и Савеловским вокзалами. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Отмечается, что поезда не будут ходить из-за проведения работ по развитию инфраструктуры для МЦД-1 и МЦД-4. В частности, с 02:30 22 октября до 02:30 23 октября на Белорусском вокзале проведут работы для строительства нового пешеходного тоннеля под путями.



"За это время железнодорожники снимут рельсошпальную решетку в зоне строительства перехода, установят временное пролетное строение и восстановят пути. Параллельно на станции возводятся две новые платформы", – говорится в сообщении.

В субботу, 22 октября, все аэроэкспрессы в Шереметьево будут отправляться с Савеловского вокзала с остановкой на станции Окружная. В обратном пути конечной остановкой также станет Савеловский вокзал.

С 02:30 29 октября до 02:30 30 октября специалисты займутся укладкой 850 метров нового пути на соединительной ветви между Белорусским и Савеловским вокзалами.

На график движения поездов повлияет и монтаж опор временного пешеходного моста на станции Беговая с 00:15 до 04:10 с 24 по 28 октября.

Ранее сообщалось, что с 20 по 30 октября изменится расписание поездов на Курском направлении МЖД и МЦД-2. Пригородные поезда будут следовать по измененному графику во время реконструкции моста через Оку в Серпухове. Второй главный путь, по которому поезда едут из Тулы в Москву, на участке Тарусская – Серпухов закроют на 10 суток.



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