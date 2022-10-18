Расписание поездов Курского направления МЖД и МЦД-2 изменится с 20 по 30 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Расписание поездов на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) и втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) изменится с 20 по 30 октября. Об этом сообщает пресс-служба столичной магистрали.

Уточняется, что расписание пригородных поездов изменится на период реконструкции моста через Оку в Серпухове.

Так, второй главный путь, по которому поезда едут из Тулы в Москву, на участке Тарусская – Серпухов закроют на 10 суток. В этот период движение электричек будет осуществляться по соседнему пути в реверсивном режиме с пропуском составов поочередно в обе стороны.

Пассажиры могут ознакомиться с изменениями в расписании на вокзалах и остановочных пунктах, сайте ОАО "РЖД" и в приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее сообщалось, что с 30 октября на зимнее расписание переходят поезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). Так, изменятся маршруты на Павелецком, Казанском, Киевском, Савеловском и Горьковском направлениях. Узнать актуальный график можно на сайте компании, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".



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