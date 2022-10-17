Электрички ЦППК перейдут на зимний график движения с 30 октября

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Поезда Центральной пригородной пассажирской компании начнут курсировать по зимнему расписанию с 30 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ЦППК.

"Сезонные корректировки проводятся два раза в год с учетом изменения пассажиропотока, связанного в первую очередь с дачным сезоном. Изменения коснутся только тех поездов, востребованность которых значительно снижается с наступлением холодного времени года", – говорится в сообщении.

Так, изменятся маршруты на Павелецком, Казанском, Киевском, Савеловском и Горьковском направлениях. В пресс-службе отметили, что узнать актуальный график можно на сайте компании, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".

Ранее сообщалось, что расписание электричек Савеловского, Белорусского и Курского направлений Московской железной дороги изменилось с 10 октября в связи с работами по модернизации инфраструктуры.

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