Поезда задерживаются на МЦД-2 и Курском направлении МЖД по техническим причинам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Поезда в сторону области следуют с задержками на Курском направлении Московской железной дороги и втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) в связи с остановкой состава по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

"На МЦД-2 и Курском направлении задерживаются несколько поездов в сторону области из-за остановки состава по техническим причинам на участке Курский вокзал – Москва-Товарная", – заявили в ЦППК.

Отмечается, что совершивший техническую остановку поезд уже отправился. Специалисты делают все необходимое для восстановления графика.

Ранее северный вестибюль станции метро "Планерная" закрывали на выход по требованию полиции. Пассажиров призывали пользоваться южным вестибюлем. Через несколько минут вестибюль открыли на выход.

В настоящее время станция работает в штатном режиме.

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