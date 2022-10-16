12:36 (обновлено 16.10.2022 12:45)Транспорт
Северный вестибюль станции метро "Планерная" закрывали по требованию полиции
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Северный вестибюль станции метро "Планерная" (выход 1) закрывали на выход по требованию полиции. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Пассажиров призывали пользоваться южным вестибюлем (выходом 2). Через несколько минут вестибюль открыли на выход.
В настоящее время станция работает в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что около 35 миллионов проходов по системе Face Pay совершили пассажиры с момента запуска сервиса в Москве в октябре 2021 года. В сентябре текущего года к системе подключили все станции Московского центрального кольца. Сейчас в ней зарегистрировано более 200 тысяч пассажиров.
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