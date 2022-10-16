Северный вестибюль станции метро "Планерная" закрывали по требованию полиции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Северный вестибюль станции метро "Планерная" (выход 1) закрывали на выход по требованию полиции. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Пассажиров призывали пользоваться южным вестибюлем (выходом 2). Через несколько минут вестибюль открыли на выход.

В настоящее время станция работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что около 35 миллионов проходов по системе Face Pay совершили пассажиры с момента запуска сервиса в Москве в октябре 2021 года. В сентябре текущего года к системе подключили все станции Московского центрального кольца. Сейчас в ней зарегистрировано более 200 тысяч пассажиров.



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