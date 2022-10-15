Около 35 млн раз прошли пассажиры по системе Face Pay за год

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Около 35 миллионов проходов по системе Face Pay совершили пассажиры с момента запуска сервиса в Москве в октябре 2021 года, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В сентябре текущего года к системе подключили все станции Московского центрального кольца. Сейчас в ней зарегистрировано более 200 тысяч пассажиров.

"Мы и дальше будем внедрять сервис, в планах – запуск в наземном и речном транспорте, "Аэроэкспрессе"‎ и на Московских центральных диаметрах. Face Pay по масштабу и удобству высоко оценили пассажиры. Согласно опросу, 88% пользователей предпочитают эту систему другим способам оплаты, а значит уровень удовлетворенности высокий. Это ключевой показатель, на который мы ориентируемся", – сказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что вмешательство в Face Pay со стороны исключено, все серверы находятся исключительно в России, а система принадлежит правительству Москвы.

В метро и на МЦК установлено около 600 турникетов для прохода по биометрии. Стоимость поездок по Face Pay c привязанной картой "Мир" составляет 36 рублей.

Ранее в Москве запустили конкурс на новое русскоязычное название для сервиса бесконтактной оплаты проезда Face Pay. В качестве подарка победитель получит три года бесплатного проезда на городском транспорте с помощью технологии.

С 10 сентября 2022 года сервис доступен для проезда на всех станциях МЦК. Его запустили по случаю шестилетия МЦК. А "Проспект Мира" стала первой в подземке станцией с системой Face Pay на всех турникетах.



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