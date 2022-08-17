Станция "Проспект Мира" стала первой в метро с Face Pay на всех турникетах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Станция "Проспект Мира" Калужско-Рижской линии стала первой в подземке с системой Face Pay на всех турникетах. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Здесь сотрудники и пассажиры метро ежедневно совершают больше трех тысяч проходов по Face Pay. Обновление поможет людям еще быстрее заходить на станцию в час пик", – отметил он.
Ликсутов подчеркнул, что данный сервис становится популярным у москвичей, а главным его преимуществом является то, что пассажиры самостоятельно могут выбирать способ оплаты проезда.
В Дептрансе также уточнили, что все турникеты на станции "Проспект Мира" Кольцевой линии оборудованы для приема банковских карт.
Ранее сообщалось, что столичные власти начали прорабатывать возможность включить в систему оплаты по Face Pay социальную карту москвича. Кроме того, отмечалось, что рассматривается возможность продажи корпоративным клиентам абонементов с оплатой по Face Pay.
Пассажиры метро Москвы могут выиграть три месяца бесплатных поездок по Face Pay
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