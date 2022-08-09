Москвичи смогут оплачивать поездки с помощью Face Pay в аэроэкспрессах и речном транспорте. Такой вопрос начали прорабатывать в Дептрансе города.

Об этом в интервью рассказала руководитель блока PR и маркетинга департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Юлия Темникова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.