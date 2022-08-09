На МЦК появятся двухэтажные вагоны. Сейчас ведут переговоры с РЖД. Об этом в интервью телеканалу Москва 24 заявила Юлия Темникова, руководитель блока PR и маркетинга департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

МЦК оказался очень важным проектом с высоким пассажиропотоком для столицы. Мало кто верил в востребованность этого проекта. А итог – высокие показатели, пассажиропоток – 550 тысяч пассажиров в день. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.