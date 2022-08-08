Смог от лесных пожаров накрыл несколько муниципалитетов ХМАО

Смог от лесных пожаров накрыл несколько муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа. Из-за интенсивного задымления авиация не может вылететь, чтобы тушить огонь в заповеднике Малая Сосьва.

По данным Авиалесоохраны, Югра лидирует по числу природных пожаров в России. На утро понедельника, 8 августа, по информации МЧС, в регионе зарегистрировано 66 таких возгораний. Режим ЧС начал действовать на территории округа с 2 августа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.