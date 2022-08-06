Россиянин Александр Винник предстал перед судом в США

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Гражданин России Александр Винник предстал перед судом штата Калифорния в пятницу, 5 августа. Об этом сообщается на сайте министерства юстиций Соединенных Штатов.

"Винник был взят под стражу в Греции в июле 2017 года по запросу США. Сегодня он впервые появился в федеральном суде Сан-Франциско перед мировым судьей США Салли Ким", – говорится в сообщении.

В США Винника обвиняют в создании биржи криптовалют, через которую, по мнению американской стороны, было выведено 4 миллиарда евро. В случае признания виновным 42-летнему россиянину грозит 55 лет тюрьмы.

В Штаты Винника доставили накануне из Греции. Его перевезли в Бостон на частном самолете, там дали позвонить домой, а затем служебным бортом доставили в Сан-Франциско. В семье Винника заявили, что все произошло быстро и было обставлено как похищение.

За день до этого Следственная палата Апелляционного суда Парижа по просьбе США закрыла дело против Винника на территории Франции. Его передали Греции, а Афины в свою очередь выдали его Соединенным Штатам.