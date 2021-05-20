России отказали в экстрадиции Винника

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РФ получила отказ в экстрадиции осужденного во Франции россиянина Александра Винника. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Запрос об экстрадиции в Россию сегодня не удовлетворен, продолжается рассмотрение дела по существу", – приводит ее слова РИА Новости.

Винника арестовали в Греции в 2017 году по запросу Соединенных Штатов. Позднее его экстрадировали во Францию, где он ждал выдачи в США.

Мужчину подозревают в организации операции по отмыванию не менее 4 миллиардов долларов через интернет-биржу криптовалют. Сам Винник говорил, что считает себя непричастным в совершении преступлений и мошенничестве. Россия добивается выдачи своего гражданина.