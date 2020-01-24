Адвокат рассказал о состоянии Александра Винника

Фото: ТАСС/Юрий Малинов

Адвокат Тимофей Мусатов рассказал о состоянии экстрадированного из Греции во Францию россиянина Александра Винника, арестованного в июле 2017 года.

По его словам, врачи запретили перевозить Винника на самолете из-за заболевания крови и крайне тяжелого состояния.

"В результате голодовки потерял 30% веса. Несмотря на заключение врачей, он оказался в самолете. В самолете стало понятно, что французы получили тяжелобольного человека на руки", – рассказал Мусатов в беседе с RT.

По его словам, после перелета россиянина доставили в один из французских госпиталей.

"После чего была предпринята попытка допроса следователем прокуратуры Парижа", – сказал Мусатов. Он подчеркнул, что к Виннику не пустили адвоката, также не допустили консула вместе с российским врачом.

По словам Мусатова, его подзащитный находится в крайне тяжелом состоянии.

Винника задержали в Греции по запросу США летом 2017 года. Там его обвиняют в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через интернет-биржу криптовалют. Россия добивается выдачи своего гражданина.

Задержанный подтвердил, что был экспертным специалистом и занимался обменом криптовалют, но обвинения в мошенничестве отрицает.

