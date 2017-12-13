Верховный суд Греции подтвердил решение экстрадировать россиянина Винника в США

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Верховный суд Греции оставил в силе решение экстрадировать в США россиянина Александра Винника. Его подозревают в отмывании крупной суммы денег.

Как передает ТАСС, после решения Верховного суда дальнейшую судьбу Винника определит министр юстиции Греции. Именно ему принадлежит последнее слово в деле о том, запрос об экстрадиции какой стороны − российской или американской − будет удовлетворен.

"Решение Верховного суда сегодня произошло без какой-либо мотивации", −заявил при этом адвокат россиянина Тимофей Мусатов, назвав решение суда политическим.

В июле Александра Винника задержали в Греции по просьбе американских властей. Тогда жюри присяжных в Сан-Франциско предъявило россиянину обвинения в отмывании миллиардов долларов и махинациях с криптовалютой. Генпрокуратура России, в свою очередь, также направила властям Греции запрос на выдачу Винника.

По версии американского суда, Винник создал электронную площадку для нелегальных обменных операций с криптовалютой, отмывая таким образом значительные денежные средства. В Генпрокуратуре РФ, со своей стороны, заявили, что Винник похитил у неназванной организации более 600 тысяч рублей под предлогом оплаты оборудования.