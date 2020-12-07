Парижский суд приговорил россиянина Винника к 5 годам тюрьмы

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Исправительный суд Парижа огласил приговор по делу россиянина Александра Винника. Его приговорили к 5 годам тюрьмы.

"Александр Винник признан виновным в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах и приговаривается к 5 годам тюремного заключения", – приводит заявление суда ТАСС.

Уточняется, что с россиянина сняли ряд обвинений в отмывании денег, а также полностью отклонили обвинения в нарушении работы автоматизированных систем ряда организаций и частных лиц.

Винника арестовали в Греции в 2017 году по запросу Соединенных Штатов. Позднее его экстрадировали во Францию, где он ждал выдачи в США.

Мужчину подозревали в организации операции по отмыванию не менее 4 миллиардов долларов через интернет-биржу криптовалют. Сам Винник говорил, что считает себя непричастным в совершении преступлений и мошенничестве. Россия добивалась выдачи своего гражданина.