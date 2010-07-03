Суд в Греции объявил перерыв по делу россиянина Винника

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Суд в Греции объявил перерыв по делу россиянина Александра Винника, арестованного в июле 2017 года. Следующее заседание состоится 11 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя суда греческого города Пирей.

Винника задержали в Греции по запросу США летом 2017 года. Там его обвиняют в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через интернет-биржу криптовалют. Россия добивается выдачи своего гражданина.

Задержанный подтвердил, что был экспертным специалистом и занимался обменом криптовалют, но обвинения в мошенничестве отрицает.