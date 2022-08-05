Россиянина Винника вывезли из Греции в США, где ему грозит 50 лет тюрьмы

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Гражданина России Александра Винника доставили в США из Греции, сообщает РИА Новости.

Мужчину перевезли в Бостон на частном самолете, там дали позвонить домой, а затем служебным бортом доставили в Сан-Франциско.

В семье Винника заявили, что все произошло быстро и было обставлено как похищение.

Накануне Следственная палата Апелляционного суда Парижа по просьбе США закрыла дело против Винника на территории Франции. Его передали Греции, а Афины в свою очередь выдали его США.

Адвокат Винника Зои Константопулу сообщала, что не смогла с ним встретиться и не знала, где находится ее клиент. Она отметила, что речь может идти "о похищении и насильственном исчезновении человека" и "об одном из наиболее вопиющих случаев нарушения международной законности".

Винника арестовали в Греции в 2017 году по запросу Соединенных Штатов. Позднее его экстрадировали во Францию, где он ждал выдачи в США.

Мужчину подозревают в организации операции по отмыванию не менее четырех миллиардов долларов через интернет-биржу криптовалют. Сам Винник говорил, что считает себя непричастным в совершении преступлений и мошенничестве. Россия добивается выдачи своего гражданина.

