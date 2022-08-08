Синоптик рассказал, когда в Москве прекратятся дожди

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Со среды, 10 августа, в Москве ожидается облачная погода без осадков с температурой до 26 градусов, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Завтра в столичном регионе вероятность дождя останется еще высокой, а начиная со среды и до конца недели погода будет с переменной облачностью, без осадков. Температура будет не такой высокой – в середине недели примерно 22–24 градуса, а к выходным до 24–26 повысится", – сообщил он ТАСС.
По словам синоптика, в понедельник, 8 августа, облачная погода с прояснениями ожидается в московском регионе, местами могут пройти кратковременные дожди. Воздух в этот день прогреется от 21 до 23 градусов тепла в Москве, от 20 до 25 градусов – в области. При этом ветер будет северного направления с порывами 3–8 метров в секунду, атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд пояснил, что пик летней жары уже проходит. Он назвал воскресенье, 7 августа, сложным днем, так как при комфортной температуре ожидается ветер до 20 метров в секунду, дожди, грозы и град. В понедельник, 8 августа, по словам синоптика, столбики термометров опустятся до 22–24 градусов. При этом на следующий день прогнозируется до 26 градусов.
"Утро": москвичам рассказали о температуре воздуха в Москве 8 августа
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